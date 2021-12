La bambina nella foto oggi è una conduttrice di successo ed è una delle protagoniste del piccolo schermo e del web amate da tutti. Il suo volto è rimasto sempre lo stesso.

La protagonista di oggi è nata a Milano il 5 dicembre del 1996 da una delle coppie più amate di sempre: quella formata dalla fantastica Michelle Hunzinker e dall’icona della musica italiana Eros Ramazzotti. Ha studiato all’International European School di Milano conseguendo il diploma nel 2015. La sua infanzia è stata sempre serena, tranne in un momento, quando ha dovuto assistere alla separazione dei suoi amatissimi genitori nel 2002. Il divorzio però non ha influito sull’amore incondizionato per loro.

Dopo il diploma si iscrive alla Cattolica Di Milano per studiare Sociologia, ma mette gli studi in stand-by per dedicarsi completamente allo spettacolo: sua vera passione sin dall’infanzia.

Oggi è una conduttrice di successo ed è amata da tutti: la riconoscete?

È la star del web e su Instagram ai suoi 2 milioni e rotti di followers non ha paura di mostrarsi in modo naturale e senza filtri. Sarebbe riduttivo parlare solo del suo successo social, in quanto è protagonista anche sul piccolo schermo. Infatti la sua carriera inizia a Sky dove nel 2015 conduce l’appuntamento Weekly di X-Factor.

Dopo Sky approda a Mediaset con la conduzione, affiancando sua madre, del programma Vuoi Scommettere. In molti hanno affermato che se è approdata in tv è solo per raccomandazioni, ma questi sono i pensieri degli haters che negano l’evidenza: ha talento sia come conduttrice che come cantante.

Nell’estate 2020 è inviata del programma quotidiano di Tv 8 Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe mentre secondo gli ultimi gossip potrebbe essere una delle opinioniste della nuova stagione del reality L’Isola dei Famosi. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è la bellissima Aurora Ramazzotti.