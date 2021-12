WhatsApp, trucco bomba: come mandare una foto che scompare

Spunta su WhatsApp un trucco per mandare alcune foto che poi scompariranno. Andiamo quindi a vedere come applicarlo sul servizio di Meta.

Una dele funzioni più apprezzate di WhatsApp è proprio quella del poter inviare foto ai propri amici o parenti. Spesso però capita che gli utenti si pentono delle foto inviate, per questo motivo un trucchetto potrebbe aiutarvi ad evitare ripensamenti. Infatti questo sarà possibile soprattutto grazie ad una nuova funzione presente sull’applicazione di messaggistica del colosso di Meta. Infatti quando andremo a scattare una foto, prima di inviarla dovremo eseguire il seguente passaggio.

Quindi prima di premere il tasto ‘Invia’ dovrete andare a cliccare sul ‘1’ cerchiato in basso. Una volta cliccato questo pulsante potrete permettere al destinatario di visualizzare il contenuto una sola volta. Chi riceve questa foto può vederla quindi solo una volta ed essa non verrà salvata nella sua galleria. Questo ci permetterà quindi di difendere meglio la nostra privacy. Attenzione però perché l’altro utente potrà sempre effettuare uno screenshot.

WhatsApp, è possibile riascoltare l’audio prima di inviarlo: come fare

Sono sempre tante le novità all’interno di WhatsApp e nonostante l’applicazione non abbia dato una nessuna news sulla sicurezza, il team di sviluppatori continua a lavorare ad alcuni strumenti. Infatti l’applicazione del gruppo Meta ha deciso di dare la possibilità di i riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli. Ad annunciarlo ci hanno pensato i portali The Verge e iDownloadBlog. Per lungo tempo quindi gli utenti hanno chiesto questa feature e finalmente l’hanno ottenuta.

Ad ufficiare la notizia ci hanno pensato i canali social del social network. Qui si legge che è in fase di rilascio per tutti i dispositivi (Android, iOS, Web e desktop). Inoltre l’applicazione è autoesplicativa. Infatti basterà aprire una qualsivoglia chat e tenere premuto il classico pulsante del microfono, collocato in basso a destra. Mentre si registra l’audio quindi si potrà stoppare l’invio del messaggio per poi riprenderlo successivamente. Inoltre ci sarà anche l’icona del cestino, se l’utente vorrà eliminare l’audio prima di inviarlo.