Alex Belli diserta il GF Vip 6: il motivo della sua assenza in studio

Alex Belli non si è presentato al GF Vip 6, ha fatto un semplice collegamento da casa ed ha spiegato il motivo

Questa sera, lunedì 27 dicembre, durante la diretta del GF Vip 6 si è collegato da casa sua Alex Belli. Inizialmente, Alfonso Signorini ha nascosto la presenza dell’attore di Centovetrine agli altri coinquilini ed hanno chiacchierato in studio. Proprio appena è entrato in diretta, Belli ha iniziato a tossire vistosamente e si è dovuto giustificare dicendo: “Alfonso non ho la febbre del sabato sera, ma la tosse del lunedì sera”.

Tra le correnti fredde da un posto all’altro, Alex Belli ha rimediato una bella bronchite che sta curando da casa sua.

GF Vip 6, Alex Belli in collegamento con i suoi ex coinquilini

Una volta collegato con i ragazzi della Casa, Alex Belli ha avuto modo di salutarli uno ad uno e lanciare una frecciata a Davide Silvestri: “Da quando sono via parli solo male di me”. L’attore allibito gli ha smentito quanto detto ed il bel Belli ha ammesso di essere ironico.

Larga parentesi dedicata anche a Soleil, dopo aver enigmaticamente fatto leggere il suo ultimo post su Instagram:

Intanto che Giucas Casella cercava di capire il significato di quanto scritto, Soleil ha ammesso che durante una delle loro notti in sauna, hanno spesso parlato del ‘risvolto della medaglia’.