Uomini e Donne, ex protagonista diventa papà: l’annuncio emoziona tutti – FOTO

Ex protagonista di Uomini e Donne presto diventerà padre: l’annuncio sui social ha lasciato tutti senza parole

Quest’anno il Natale ha portato una grandissima sorpresa all’ex corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne: Antonio Moriconi. Il bel 26enne ha scoperto che presto diventerà padre ed è stato proprio lui a voler condividere la bellissima notizia con tutti i suoi fans. L’ex corteggiatore su Instagram ha pubblicato una serie di scatti e tra questi anche il test di gravidanza.

Il percorso di Moriconi a Uomini e Donne (nel 2018) è proseguito fino al momento della scelta di Teresa Langella, solo che l’ex tronista decide di lasciare lo studio del seguitissimo talk show di Mediaset assieme a Andrea Dal Corso con il quale tutt’oggi fa coppia. Dopo quell’esperienza anche Moriconi ha trovato il grande amore.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Antonio Moriconi, presto diventerà padre: l’annuncio diffuso sui social

Dalla magica Cortina d’Ampezzo, assieme alla sua compagna Iulia Sciume, Antonio Moriconi ha voluto annunciare il lieto evento: “La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa profondamente”, ha scritto l’ex corteggiatore su Instagram.

Il bel 26enne, entusiasta per tutto quello che verrà ha continuato: “La vita è troppo breve per negare al proprio cuore il piacere di cadere in qualcuno, e donargli la propria anima. Perché vivere davvero vuol dire scegliere, scegliere in cosa credere e per cosa vivere e voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo”.

Le parole di Moriconi hanno emozionato gli oltre 400mila followers su Instagram. Tra i commenti, l’affetto di chi l’ha sempre sostiene non è mancato neppure in questa occasione: “Che meraviglia!! Auguri, siete stupendi”. Ebbene adesso non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento: sarà un maschietto o una femminuccia? Un po’ di pazienza e lo sapremo! Intanto congratulazioni ad Antonio e Iulia.