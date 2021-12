Michael Schumacher, appena arrivato l’annuncio ufficiale: notizia straordinaria. I tifosi del campione tedesco possono rallegrarsi

Una notizia che era nell’aria da tempo e che ora finalmente è diventata realtà: Mick Schumacher diventerà pilota di riserva della Ferrari nel 2022. Un passo straordinario per il figlio del grande Michael, che proprio con il Cavallino Rampante ha costruito i successi più belli della sua leggendaria carriera. Il figlio d’arte, che compirà 23 anni a marzo, dovrà spartirsi il terzo sedile della Rossa con Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano si è lanciato nell’esperienza della Formula E, dopo essere stato scaricato dall’Alfa Romeo Racing, per far posto al cinese Zhou Guanyu. Nei 23 appuntamenti in calendario nel 2022, 12 saranno quelli “coperti” dall’ex compagno di Raikkonen e 11 andranno appannaggio di Mick. Ciò significa che se durante i suddetti week end, Leclerc o Sainz avessero problemi a scendere in pista, sarebbero loro a prenderne ufficialmente il posto.

Michael Schumacher, appena arrivato l’annuncio ufficiale: il figlio Mick diventa pilota Ferrari

Una bellissima sorpresa per tutti i tifosi che il team principal Mattia Binotto ha voluto annunciare nell’ultima conferenza stampa prima delle festività natalizie.

“Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari. Fa parte da tempo della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari“, ha spiegato il manager italo-svizzero. Poi sui progressi mostrati dal figlio di Michael nel corso della stagione d’esordio aggiunge: “Ha fatto bene ed è progredito, non solo nella consistenza ma anche nella velocità”. Tra l’altro la Haas lo ha confermato al fianco di Mazepin anche per il 2022, per proseguire nel migliore dei modi nel suo percorso di apprendistato in Formula 1. Chissà che in un prossimo futuro non possa essere proprio lui a riportare il sorriso (e il titolo) a Maranello.