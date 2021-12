Belen-Antonino, nuova incredibile indiscrezione: fan della coppia sconcertati

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese starebbero attraversando una nuova fase turbolenta: l’ultima indiscrezione lascia tutti a bocca aperta.

Nuova improvvisa rottura tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, ma stavolta tra i due non ci sarebbe più spazio per ricucire. Inoltre secondo i portali di cronaca rosa i due sembrano pronti ad una separazione definitiva. Adesso l’unico punto di contatto tra Rodriguez e Spianalbese sarebbe la figlia Luna Marie. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci avrebbe pensato il profilo Instagram del giornalista di gossip, Alessandro Rosica.

Proprio il giornalista in questione, sul proprio profilo social, ha rivelato che i due sarebbero ancora in profonda crisi e sarebbero vicini ad una rottura totale. Inoltre Rosica ha concluso: “Lui sempre più distante dalla famiglia Rodriguez“. In effetti Spinalbese, in questo periodo di feste, è l’unico a non farsi vedere nella famiglia argentina. Sui social sono apparsi più volte Ignazio Moser in compagnia di Cecilia Rodriguez e Deborah Togni in compagnia di Jeremias Rodriguez, ma dell’hair stylist spezzino non c’è alcuna traccia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Charlene di Monaco, la sorpresa spiazza tutti: succederà molto presto

Belen-Antonino, crisi totale: cosa sta succedendo tra i due

La crisi tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sarebbe certa. Infatti il giovane spezzino ha passato anche dieci giorni in ospedale, ma la modella argentino non ha fatto alcun riferimento alla vicenda. Inoltre le voci di gossip sarebbero scoppiate nelle ultime ore, dopo che la Rodriguez è stata beccata mano nella mano con on la star di 365 giorni Michele Morrone.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ex gieffina positiva al Covid, il messaggio terrorizza i fan

Secondo gli esperti di gossip l’attore, che in tempi non sospetti aveva rifilato frasi tutt’altro che tenere nei confronti della stessa Belen, nel vederla ha deciso di andare verso il tuo tavolo. Morrone, una volta raggiunta la modella argentina, ha scambiato con lei alcuni sorrisi e qualche parola. Una volta conclusa la serata, i due sarebbero usciti dal locale mano nella mano. Inoltre anche in quell’occasione di Antonio Spinalbese non c’era nemmeno l’ombra.