Whatsapp, addio ai messaggi ‘scomodi’: novità storica

Grandi novità in arrivo per gli utenti di Whatsapp. L’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica porta con sé importanti cambiamenti.

Whatsapp è sicuramente l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. I classici SMS, che oggi le new generation non conoscono ma che restano un bellissimo ricordo dei meno giovani, non sono più utilizzati e i nuovi strumenti per restare in contatto con amici e parenti sono facili da utilizzare solo in apparenza.

Sono diverse le operazioni che si possono effettuare sull’app di messaggistica Whatsapp. Messaggi, chiamate e videochiamate non sono altro che la base di questa piattaforma. Oggi ad esempio vi spiegheremo una nuova funzione che interesserà molto gli amministratori dei gruppi, ma anche chi semplicemente fa parte di almeno una chat “collettiva”.

Whatsapp, grande novità in arrivo: utenti in delirio

Uno dei prossimi aggiornamenti di whatsapp permetterà agli amministratori dei gruppi di eliminare i messaggi inviati da altri membri del gruppo cosa che oggi non si può fare. Difatti come tutti sanno, almeno per il momento, è possibile eliminare solo i messaggi inviati personalmente anche sulle chat di gruppo. Questo rappresenta un grosso problema se nel gruppo vengono inviati messaggi inappropriati da parte di uno dei componenti.

D’ora in poi, invece, gli amministratori potranno rimuovere qualsiasi messaggio possa rappresentare una minaccia in qualsiasi momento, facendo apparire al suo posto la scritta “Questo [messaggio] è stato rimosso da un amministratore”.

Un’altra novità in arrivo riguarderebbe l’annullamento del limite di tempo previsto per l’eliminazione dei messaggi. Attualmente, gli utenti di WhatsApp hanno a disposizione 4.096 secondi (68 minuti e 16 secondi) in futuro, invece, saranno in grado di procedere all’eliminazione in qualsiasi momento.