Lazio, obbligo mascherine all’aperto: Zingaretti firma l’ordinanza

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo delle mascherine all’aperto nei luoghi affollati a partire dal 23 dicembre fino alle 24 del 23 gennaio 2022.

LEGGI ANCHE: Elezioni in Cile, la sinistra torna al potere. Boric è il presidente più giovane del Paese

Tutti, tranne i bambini sotto i sei anni e i portatori di patologie compatibili con l’uso della mascherina, dovranno indossarla. Sarà concesso toglierla durante l’esercizio fisico all’aperto. La stessa ordinanza è stata firmata a Milano e a Bergamo. “Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo – ha affermato Zingaretti – Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus”.

Disposto l’aumento della frequenza degli screening ai sanitari

Per il periodo di validità dell’ordinanza “è disposto l’aumento della frequenza degli screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie pubbliche e private, prevedendo l’esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni – si legge nel testo dell’ordinanza – al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all’Azienda Sanitaria o Struttura sanitaria”. L’obbligo si aggiunge a quello che già ne prevede l’utilizzo nei luoghi chiusi, come sui mezzi pubblici.