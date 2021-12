Tommaso Zorzi vittima di una spiacevole disavventura: che mazzata

Disavventura spiacevole per Tommaso Zorzi è stata vittima spiacevole disavventura. Andiamo a vedere il racconto dell’influencer su Instagram.

Brutte notizie per i fan di Tommaso Zorzi. Infatti l’influencer milanese, nella giornata di ieri, ha comunicato ai suoi followers di essere stato derubato. A lanciare la notizia ci ha pensato il portale di gossip ‘Dagospia‘. Sul sito specializzato si legge che il conduttore di Drag Race Italy, tornato dalle vacanze, ha trovato la sua casa di Milano svaligiata dai ladri. Inoltre i malviventi avrebbero rubato anche la sua preziosa collezione di borsette Hermes e Birkin.

L’episodio del furto rischia di rovinare il momento magico che sta vivendo Tommaso. Infatti l’influencer milanese si sta costruendo una carriera televisiva anche lontano dagli studi Mediaset. Dal punto di vista professionale Zorzi dopo il GF Vip ha partecipato all’Isola dei Famosi da opinionista, per diventare ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Nonostante la strada spianata nelle reti del Biscione, l’Influencer ha deciso di passare a Discovery.

Tommaso Zorzi reagisce al furto in casa: “Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento”

Inizialmente Tommaso Zorzi ha scelto di rimanere in silenzio davanti al furto subito nella sua abitazione, molto probabilmente per avere del tempo per collaborare con le forze dell’ordine. Dopo la fuga di notizie, però, l’influencer ha deciso di fare una comunicazione ai propri fan attraverso un post. Nella didascalia, Zorzi ha fatto intuire tutto il suo rammarico scrivendo: “Avevo appena finito di dire che stava andando tutto da Dio“.

Mentre invece all’interno della foto pubblicata si legge: “Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano“. Il presentatore di Drag Race Italia ha poi concluso: “Fortunatamente noi (Tommaso Stanzani ndr) stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo ed il lavoro che stanno svolgendo in questo momento“. I ladri quindi avrebbero fatto irruzione proprio mentre Zorzi era in vacanza con Tommaso Stanzani.