Irper, Irap, bollette e bonus: tutte le novità della manovra 2022

Tra i temi contenuti nell’emendamento alla legge di Bilancio che il Governo ha depositato in commissione Bilancio del Senato, ci sono il taglio delle bollette, la riforma dell’Irpef, l’addio all’Irap, sostegni alle città che si trovano in difficoltà. Ma anche decontribuzione per redditi più bassi, Patent box e fondo indennizzo per i risparmiatori. La commissione Bilancio del Senato ha sconvocato le sedute del 17 e 18 dicembre, rinviando l’inizio delle votazioni a domenica e lunedì. Arriverà in aula martedì.

Irpef

Le aliquote dell’Irpef diventeranno 4: 23%, 25%, 35% e 43%. Ci sarà un nuovo metodo per il calcolo delle detrazioni, con un bonus di 100 euro che resta per i redditi fino a 15mila euro (primo scaglione Irpef). Il bonus di 1.200 euro annui può essere riconosciuto anche ai redditi tra i 15mila e i 28mila (secondo scaglione).

Irap

1,2 milioni di attività diranno addio all’Irap. Il costo dell’operazione è di 1,1 miliardi di euro.

Bollette

Le famiglie potranno rateizzare le bollette di luce e gas in 10 rate, con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022.

Patent box

Cambia la disciplina del Patent box, con la variazione in diminuzione del reddito di impresa, che passa dal 90% al 110% delle spese per ricerca e sviluppo. Esclusi i beni agevolativi i marchi di impresa e limitandolo quindi ai brevetti o ai beni giuridicamente tutelati. Viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta.

Bonus tv

Rifinanziato bonus tv e decoder. Nel 2022 arriveranno 68 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi con i nuovi standard tecnologici. Gli over 70 che hanno una pensione sotto i 20mila euro annui potranno ricevere il decoder a casa.

Taglio dei contributi per il 2022

Per tutto il 2022, “in via eccezionale” i lavoratori dipendenti con redditi bassi (fino a 2.692 euro lordi al mese) potranno beneficiare di uno “sconto” dei contributi di 0,8 punti percentuali.

Fondo per lo spettacolo e il turismo

Arriva un fondo di 150 milioni nel 2022, per il sostegno “agli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza Covid”. Sarà istituito dal ministero dello Sviluppo economico.

Scuole

100 milioni per il personale Ata, 60 milioni per il personale docente e 20 per le scuole dell’infanzia paritarie: un totale di 180 milioni di euro sono le risorse per la scuola.

Commissario straordinario Covid

50 milioni sono invece in arrivo per il commissario straordinario, necessari “all’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica”. Saranno utilizzate in particolare per “gli oneri dei servizi logistici”.

Fondo risparmiatori

Più tempo per la commissione tecnica del fondo indennizzo risparmiatori. L’attività potrà essere svolò fino al 31 luglio 2022 e la spesa autorizzata è 35mila euro.

Incendi boschivi

40 milioni è il fondo destinato alle Regioni colpite dagli incendi boschivi. Tra queste, Calabria, Sardegna, Sicilia e Molise.

Strade Sicure

Fino al 32 marzo, data di scadenza dello stato di emergenza, viene prorogato il contingente di 753 militari impiegati nell’operazione Strade Sicure.

Comuni

150 milioni di euro sono destinati ai Comuni sede di città metropolitane che presentano un disavanzo procapite superiore a 700 euro nel 2020.

Giubileo

Arrivano la società ad hoc per il Giubileo 2025 e la cornice di governance per l’attività del commissario. Il programma dovrà ripartire i finanziamenti per i singoli interventi che saranno identificati con un Codice unico di progetto e avranno un cronoprogramma preciso, oltre che un monitoraggio sui sistemi informativi della Ragioneria. Se non rispettati, potranno portare alla revoca dei fondi. La società si chiama Giubileo 2025 e verrà controllata dal Mef. Sarà soggetto e stazione appaltante per realizzare le opere ed erogare servizi. Per costituirla vengono stanziati 5 milioni nel 2022, poi 1 milione all’anno fino al 2025.

Delocalizzazioni

Il Governo presenterà un emendamento alla manovra sulle delocalizzazioni. In queste ore starebbero ancora limando le norme da inviare in commissione Bilancio al Senato.