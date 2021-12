Uomini e Donne, Isabella Ricci rivela un retroscena incredibile sul programma

Isabella Ricci ha fatto una rivelazione incredibile rispetto al suo percorso all’interno della trasmissione Uomini e Donne. Ecco cosa aveva fatto e poi ritrattato durante il suo percorso all’interno del programma.

Isabella Ricci, nonostante sia arrivata a Uomini e Donne a fine della stagione 2020 e abbia lasciato dopo pochi mesi della stagione 2021, è riuscita a diventare un icona del programma di Canale 5. Anche se ha continuato a subire attacchi con una frequenza sempre più intensa, non ha mai perso il suo garbo e, soprattutto, la sua schiettezza.

La sua scelta non è arrivata del tutto inaspettata, perchè era evidente che con Fabio stesse costruendo una storia importante. Tuttavia, la sua assenza ha lasciato un vuoto evidente all’interno della trasmissione di Uomini e Donne: chi altro fra i protagonisti della trasmissione sarà capace di fare lo stesso percorso?

Isabella Ricci, incredibile: aveva lasciato Uomini e Donne!

Parlando con il magazine MondoTv24, Isabella Ricci ha fatto una rivelazione incredibile rispetto al suo percorso in Tv. La dama romana, infatti, ad un certo punto aveva deciso di abbandonare Uomini e Donne. Questo proprio per i continui attacchi di Gemma, Armando e Gianni, che erano diventati sempre più insistenti.

Effettivamente, Isabella Ricci è mancata per un paio di puntate nella trasmissione di Maria De Filippi, per poi tornare in studio senza che nessuno fornisse alcuna spiegazione. Al suo rientro, in studio ad aspettarla c’era proprio Fabio, con cui sta nascendo davvero una bella storia d’amore e con cui lei ha ammesso di voler passare il resto della sua vita.

Ecco un video che riassume i momenti più belli di Isabella Ricci e Fabio Mantovani: