Una sonda della Nasa tocca il sole per la prima volta nella storia

"Our Parker Solar Probe has touched the sun." La sonda Parker tocca il sole. Così la Nasa saluta un'impresa davvero storica: per la prima volta in assoluto una sonda artificiale creata dall'essere umano è entrata nell'atmosfera della nostra stella madre. La sonda Parker è partita lo scorso 12 agosto 2018 da Cape Canaveral e ha impiegato 990 giorni prima di raggiungere il suo obiettivo. Il traguardo è stato infatti tagliato il 28 aprile, ma è stato necessario del tempo per elaborare i dati. Ora i risultati del campionamento di particelle e campi magnetici, cui la sonda era destinata, saranno resi noti sulla rivista scientifica Physical Review Letters.