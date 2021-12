Gemma Galgani, guerra con Isabella Ricci: volano stracci!

Tra Gemma Galgani ed Isabella Ricci non si è mai nascosto l’astio e ancora una volta le due arrivano alle scintille

Il percorso al dating show di Maria De Filippi è già finito per Isabella Ricci che con decisione ha scelto di frequentare fuori da Uomini e Donne Fabio Mantovani. In un’intervista a MondoTV24, la dama del Trono Over ha ripercorso il suo viaggio nello studio di Canale 5 dall’inizio fino all’ultima puntata in cui è stata presente.

LEGGI ANCHE > > > Pomeriggio Cinque, stop a Barbara D’Urso: le rivoluzioni del programma

NON PERDERTI > > > Il paradiso delle signore, il triste annuncio dell’attrice: fan spiazzati

Su Gemma Galgani, ovviamente, non ha potuto sorvolare ed ha ammesso: “A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore. La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere. Dopo aver pianto per Costabile 15 giorni prima, se è vera c’è da mettersi le mani nei capelli. Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto. Evidentemente funziona così e c’è gradimento del pubblico”.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, la botta è pesantissima: la notizia allarma i suoi fan

Isabella Ricci non attacca solo Gemma Galgani: ce n’è anche per Gianni Sperti

Una volta uscita dal programma, Isabella Ricci si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Un personaggio della trasmissione con cui non è mai andata d’accordo è Gianni Sperti con il quale c’è stato più di un attrito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Sanremo, la lotta contro il cancro di una ex vincitrice: racconto straziante

“Persone che stanno lì da anni e che, per mia opinioni, stanno lì per tutto tranne che per trovare l’amore”, ha esordito la Ricci che ha poi chiosato tuonando “Stanno lì per lavoro, per visibilità. Tina è stata sempre dalla mia parte, da Gianni le scuse invece me le meritavo. Come opinionista ha lasciato molto a desiderare”.