La bambina nella foto oggi è un’icona della musica pop e reggaeton. Inoltre la sensualità e il suo fascino e la sua voce l’hanno resa la più desiderata dal pubblico maschile.

La protagonista di oggi è nata a Bologna il 17 maggio 1994. La passione per la danza e per la musica in generale l’ha portata a iniziare la sua carriera esibendosi nelle discoteche di Milano sino ad approdare nel 2015 nello show televisivo Chiambretti Night. Dopo essersi fatta notare dal pubblico per le sue doti non solo canore, ma artistiche a tutto tondo, nel 2016 ha deciso prendere parte al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina. Dopo questa esperienza televisiva, avendo messo in mostra anche il suo fisico, ha posato per Playboy Italia.

Nel 2017 ha deciso di partecipare a un altro programma, anche questa volta uno show oltre i confini italiani e sempre spagnolo: Gran Hermano VIP. A settembre dello stesso anno ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX e partecipato ai Wind Music Awards 2018.

Oggi è la sensualità fatta a persona e la più desiderata: la riconoscete?

Nel 2018, ha pubblicato il suo primo singolo da solista: Pem Pem che ha ricevuto in premio due dischi di platino. Nel 2019 insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio è stata la coach della sesta edizione di The Voice of Italy, in onda su Rai 2. L’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare), mentre nel 2021 ha svolto il ruolo di opinionista insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi.

Il 4 giugno 2021 pubblica il singolo Pistolero e a breve nelle sale cinematografiche uscirà il film Mollo tutto e apro un chiringuito che la vedrà protagonista indiscussa. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Elettra Lamborghini.