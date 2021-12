Giulia De Lellis, rivelazioni pazzesche: fan letteralmente sconvolti – VIDEO

Giulia De Lellis è tornata su Instagram dove ha deciso di rivelare tutte le sue ossessioni: da non credere

Giulia De Lellis è tornata su Instagram dove ha lanciato il box delle domande. Sbizzarriti i suoi 5 e oltre milioni di follower le hanno chiesto di tutto e di più. Ma a sorprendere i fans della De Lellis sono state alcune rivelazioni fatte dall’influencer. La 25enne romana ha voluto condividere con tutti, in un botta e risposta, le sue ossessioni.

La prima che ha rivelato è la seguente: “Nel mio piatto non faccio mai toccare le portate. Neanche secondo con contorno. – Ha precisato -. Non mischio alimenti in nessun modo, neanche il gelato”. Inoltre l’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato che mangia tutto “molto tagliuzzato”.

Ma il cibo non è l’unica cosa che non mischia, difatti, la De Lellis ha sottolineato che non beve vino e acqua dallo stesso bicchiere e le bevande gassate non le preferisce. Insomma, non dev’essere semplice nemmeno per Carlo Gussalli Beretta portare la propria ragazza a cena fuori.

Giulia De Lellis, le sue rivelazioni pazzesche hanno lasciato i fan senza parole: “Il cuscino fresco è alla base”

Parlando ancora di cibi e bevande, Giulia De Lellis ha rivelato di avere una grande cura per il condimento: “Tutti amano le mie insalate. Sono troppo brava!”, ha detto l’influecer spezzando una lancia a suo favore. Tra followers c’è stato chi le ha confessato di sbattere i biscotti sul tavolo prima di immergerli nel latte. Di tutta risposta Giulia ha ammesso di farlo anche lei.

Superati i problemi che si potrebbero riscontrare a tavola, la De Lellis ha confessato che anche a letto ha le proprie manie. Una tra tante è quella di girare il cuscino quando non riesce a prendere sonno: “Il cuscino fresco è alla base”, ha chiosato l’influencer. Infine, quando torna a casa controlla ovunque se c’è qualche intruso: “Credo lo facciano tutti i fifoni”.