Uomini e Donne, il grande rimpianto di Isabella Ricci: cosa le manca

Isabella Ricci ha rivelato qual è il rimpianto che si porterà per sempre con sè: la dama ha da poco abbandonato Uomini e Donne dopo aver scelto Fabio Mantovani.

Isabella Ricci ha subito conquistato il pubblico di Uomini e Donne da quando è apparsa in trasmissione alla fine della scorsa stagione. Molte spettatrici hanno subito apprezzato la sua eleganza e la sua classe, in netto contrasto con le liti ed il tenore delle discussioni che puntualmente si svolgono all’interno del dating-show.

Anche Isabella era stata trascinata all’interno delle polemiche, soprattutto da Armando e Gemma, che la accusavano di voler fare l’influencer sul web sponsorizzando abiti e prendendo in giro i suoi fan. La scelta della dama romana, arrivata all’inizio di questa stagione di Uominie Donne, ha di fatto smentito tutte le illazioni.

Uomini e Donne, qual è il rimpanto di Isabella

Isabella Ricci ha confessato di essere contenta, per la prima volta in vita sua, dell’arrivo delle vacanze natalizie. Come Gemma Galgani, non ha mai avuto figli, e questo l’ha sempre fatta molto soffrire. Ha sempre evitato di addobbare la casa per il Natale e non le è mai piaciuto festeggiarlo. L’arrivo di Fabio Mantovani, però, potrebbe cambiare le cose.

Isabella, infatti, ha spiegato di voler avere un atteggiamento positivo nei confronti della vita, anche se per l’ex Uomini e Donne il rimpianto di non aver avuto figli sarà sempre presente. È convinta che accogliere nella sua vita i figli di Fabio l’aiuterà a lenire il suo dolore, ma anche a costruire una relazione duratura con il suo nuovo compagno.