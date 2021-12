Un Fabrizio Corona scatenato nelle vie di Napoli manda in tilt il web. Lo show è stato davvero straordinario.

Fabrizio Corona is back. Il Re dei Paparazzi è tornato a far parlare di sé non più per episodi legati a questioni familiari – le vecchie litigate con la sua ex moglie Nina Moric -, per questioni giudiziarie o sentimentali come con Asia Argento e Sophie Codegoni. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è finito in trend su Google e sui social per via di uno show fatto in piena notte, mentre a bordo di un’autovettura, con lo stereo a palla, intonava le note di una famosissima canzone di Pino Daniele girando tra le vie di Napoli.

Fabrizio Corona scatenato: il suo show a Napoli infiamma il web – VIDEO

Il re dei Paparazzi a bordo della sua macchina, girando nelle strade di Napoli, sulle note di una canzone di Pino Daniele: Je so pazzo – brano presentato al Festivalbar dove riscosse un’immediata popolarità -. Questa canzone è un must della musica napoletana. Lo stesso Pino Daniele definiva questo pezzo un Taramblù (termine che indica la commistione fra tarantella, blues e rumba).

Fabrizio Corona dunque non ha scelto un pezzo qualsiasi e, a squarciagola, ha deciso di omaggiare Napoli cantando appunto Je so pazzo. La sua voce avrà sicuramente emozionato i suoi followers che hanno apprezzato questa dedica particolare.