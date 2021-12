Maltempo a Napoli: la grandine invade Via Toledo

Chicchi di grandine che piovono copiosi su Via Toledo. Napoli è stata flagellata dal maltempo per tutta la giornata di giovedì 9 dicembre. La strada principale del capoluogo partenopeo, che congiunge il centro storico a piazza Plebiscito e al Lungomare, è stata teatro di turisti e cittadini che si rifugiavano sotto ogni tettoia disponibile, dagli esercizi commerciali ai portoni delle case. L'allerta meteo, in Campania, è stata prolungata fino a tutta la giornata di venerdì 10 dicembre