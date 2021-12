Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, la decisione è davvero assurda: fan allibiti!

Rosalinda Cannavo e Dayane Mello sono due delle protagoniste del GF Vip 5. Tra di loro però è calato il gelo: scopriamo il perchè.

L’amicizia tra Rosalinda Cannavo e Dayane Mello sembrerebbe al capolinea. Infatti le due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Il gesto sembra nascondere le frizioni tra le due, che avevano mostrato una grande affinità nel corso del reality e sarebbe avvenuto dopo l’uscita della brasiliana dal reality ‘La Fazenda‘. Nel corso della trasmissione la Mello ha fatto scalpore per la presunta molesta di Nego Do Borel ai suoi danni.

Secondo il giornalista di gossip, Gabriele Pariglia, Dayane avrebbe rivisto le immagini della presunta violenza arrivando a giudicarle come non particolarmente gravi. Infatti secondo Parpiglia dopo questo commento sorprendente, la Mello avrebbe anche smesso di sequire Adua del Vesco su Instagram. Nel frattempo quest’ultima ha anche scritto un post polemico, andiamo a vedere le sue parole.

Rosalinda Cannavò-Dayane Mello, fine dell’amicizia? Post critico della siciliana

Sul proprio profilo Twitter, Rosalinda ha quindi ricordato: “Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… punto“. Una presa di posizione netta quella della Cannavò, specialmente dopo che Dayane ha giudicato non gravi le azioni di Nego do Borel durante ‘La Fazenda‘. Quando scoppiò lo scandalo la siciliana prese tempestivamente le parti della Mello, che però ha deciso di spegnere ogni polemica, assolvendo il cantante brasiliano.

Questa divergenza avrebbe quindi creato un solco tra le due, con la divergenza di vedute che sarebbe troppo netta specialmente per Rosalinda. Quindi adesso si attende il ritorno in Italia di Dayane per scoprire se ci sarà un riconciliamento. Inoltre dai profili social delle due sarebbero scomparsi anche gli scatti insieme, confermando l’aria di tempesta che tira tra Rosalinda e Dayane.