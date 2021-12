WhatsApp, attenzione a questo messaggio: milioni di utenti in pericolo

Spunta su WhatsApp un messaggio che mette in pericolo milioni di utenti. Andiamo quindi a vedere come evitare di mettere a rischio il proprio account.

WhatsApp è ancora oggi il servizio di messaggistica più famoso al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Però non mancano i pericoli all’interno dell’applicazione. Infatti, specialmente durante quest anno pandemico abbiamo visto l’affiorare di green pass falsi all’interno dell’App del colosso Meta. Per questo gli utenti dovranno fare molta attenzione, visto che ci sono account truffa che vendono la certificazione verde al costo di 100 euro.

Questo tipo di truffa punta ai clienti più ingenui, specialmente quelli che ancora si devono vaccinare. L’unico intento dei malintenzionati, però, non è il rilascio del Green Pass (che può essere rilasciato solo dal Governo), ma l’estorcere denaro alle potenziali vittime. Inoltre i cybercriminali con questo raggiro puntano a rubare anche i dati personali alle vittime. Allo stesso tempo potranno anche attivare dei servizi a pagamento sui piani tariffari delle vittime.

WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo: cambia la versione per pc

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.