“W la to*a” su autobus a Roma: esplode l’ironia sul web

Una scritta irriverente che campeggia sul display di un autobus dell'Atac di Roma: "W la to*a". Il video, pubblicato da "welcome to favelas", ha fatto il giro del web e ha scatenato una pioggia di commenti, fra il divertito e l'indignato. Accanto a chi ha dato sfogo all'ironia c'è chi, infatti, ha sottolineato come l'Atac sia un servizio pubblico e che la manomissione del display da parte dell'autista fosse un atto da sanzionare.