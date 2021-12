Netflix, ora è davvero finita: il nuovo addio sconvolge tutti

Nuovo addio per Netflix, con gli utenti che dovranno rinunciare a diverse serie e film dal catalogo della piattaforma di streaming video.

La concorrenza si fa sempre più agguerrita per Netflix. Infatti la piattaforma streaming sta subendo la strategia di Disney+ che è pronta ad accaparrarsi diverse serie tv del colosso di Reed Hastings nel 2022. Infatti al termine di quest anno tutti i prodotti dell’ex 20th Century Fox, oggi 20th Tv, arriveranno sulla piattaforma streaming di Disney.

Un vero e proprio passo falso per la piattaforma californiana che potrà però ancora contare su prodotti d’autore come ‘Squid Game‘, ‘La Casa di Carta‘ e ‘The Crown‘. L’importante adesso è capire se queste serie possano tenere il passo della sempre più ricca offerta di Disney+. Andiamo quindi a vedere tutte le serie ed i film che diranno addio a Netflix al termine del 2021.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, c’è un trucco per consumare meno batteria: è semplicissimo

Netflix, tantissime serie diranno addio alla piattaforma: la lista completa

Mancano pochissimi giorni e poi Netflix dirà addio a tantissime serie dalla popolarità mondiale, pronte a sbarcare in esclusiva su Disney+. Sono diverse le serie televisive che diranno addio ed alcune di queste sono a dir poco clamorose come: 24, Prison Break, Modern Family, I Griffin, New Girl, Sons of Anarchy ed anche uno dei prodotti italiani più amati come ‘Boris’. Infatti proprio quest’ultima con il lockdown ha vissuto una seconda giovinezza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, come scoprire chi finge di non leggere i messaggi: il trucco

Inoltre tutte queste serie sono prodotti da 20th Tv ormai parte del gruppo Disney. Intanto la piattaforma streaming Plus le ha già aggiunte al suo catalogo. Dal 1° gennaio quindi gli utenti dovranno abbonarsi a Disney+ se vorranno vederle.

Di seguito la lista completa: