The Voice Senior, tra i concorrenti il padre di una leggenda di Sanremo: giudici sbigottiti

Tra i concorrenti di questa edizione di The Voice Senior troviamo anche il padre di una leggenda di Sanremo: anche i giudici a bocca aperta.

Una grandissima sorpresa ha lasciato a bocca aperta i giudici di The Voice Senior. Infatti tra i concorrenti è spuntato Fabrizio Pausini di 76 anni. L’uomo ha presto rivelato di essere il padre di una vera e propria leggenda della musica italiana, Laura Pausini. Fabrizio ha rivelato ai giudici che a convincerlo a partecipare ci hanno pensato le sue tre nipotine. Il concorrente ha sempre vissuto a contatto con la musica, specie quella dance, con la figlia Laura che lo ha definito “Buono, divertente, sognatore e un po’ matto“.

Fabrizio Pausini così ha interpretato nel corso dello show di Antonella Clerici la canzone ‘Io Tra Di Voi‘ di Charles Aznavour. Alla prima nota intonata tutti e quattro i giudici hanno premuto il bottone e si sono girati per scoprire il concorrente. Andiamo quindi a vedere la reazione di Clementino, Loredana Bertè, Orietta Berti e Gigi D’Alessio dopo la presentazione del padre della pop-star italiana e mondiale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Massimo Giletti cambia tutto? L’indiscrezione che non piace ai fan

The Voice Senior, il padre di Laura Pausini stupisce tutti: la reazione dei giudici

Fabrizio Pausini ha stupito tutti con la sua performance ed appena si è presentato Clementino gli ha chiesto: “Laura lo sa che stai qui?“. L’uomo così ha risposto subito: “Laura lo sa, lo sanno tutti. Non sono in incognito“. Gigi d’Alessio quindi si è complimentato per la scelta del brano di Aznavour. Anche Anna Tatangelo ha deciso di lodare Pausini affermando: “Ora si spiega perché Laura arriva al cuore della gente. Con un papà così!“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ballando con le Stelle, spunta il nome del vincitore? Annuncio clamoroso

Mentre invece Orietta Berti appena lo ha visto ha esclamato: “Credo di averti già incontrato“. Così Fabrizio ha svelato che negli anni Settanta c’era un’agenzia che girava la Puglia e la Lucania e che metteva assieme delle orchestre da affiancare ai cantanti. Proprio in quell’occasione Pausini senior, che era bassista e cantante, ha rivelato di aver avuto a che fare con la Berti. Svelata l’identità, i giudici hanno fatto a gara per accaparrarsi il concorrente che alla fine ha scelto di entrare nella squadra di Gigi d’Alessio.