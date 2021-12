GF Vip 6, amatissimo protagonista confessa: “Devo andarmene”

Amatissimo protagonista del GF Vip 6 ha fatto un’amara confessione: ha deciso di lasciare il programma.

Il GF Vip 6, com’è evidente all’intero pubblico da casa, sta regalando tantissime emozioni. Ogni gieffino, a modo suo, sta contribuendo al successo del programma condotto da Alfonso Signorini, al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Come affermato nei precedenti versi, sono davvero tanti i protagonisti del Grande Fratello che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, ma due in particolare hanno conquistato la scena e il cuore del pubblico. Stiamo parlando di Alex Belli e Soleil Sorge, i due vipponi più chiacchierati del momento che sono ormai usciti allo scoperto.

GF Vip 6, Alex Belli confessa a Soleil: “Devo andarmene”

Nella giornata di ieri, Alex Belli si è dichiarato a Soleil Sorge sollevando un grosso polverone. Dopo lo sfogo, l’attore 38enne ha deciso di abbandonare il reality il prossimo 13 dicembre, perché crede sia la cosa migliore da fare. “Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Ascolta non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno. La forza di controllo con te non ce l’ho Sole, l’ho perduta quando ti ho vista. Le emozioni le possiamo controllare fino ad un certo punto. Se tu riesci a controllarti io non ce la faccio”.

Soleil dopo aver ascoltato attentamente il lungo discorso di Alex ha risposto: “Se la tua conclusione è questa vorrei fare un passo indietro. L’unica soluzione è allontanarsi a prescindere. Se vogliamo restare alle nostre vite fuori, tanto vale razionalizzare e reimpostare tutto sull’amicizia”.