Molestie a Greta Beccaglia, l’avvocato del tifoso a iNews24: “I commenti sui social sono più violenti del gesto in sé”

“L’errore fatto da Serrani è grave e ne risponderà eventualmente in tribunale. Ma non credo che sia così grave da rovinare la vita di una persona per sempre o tale da ricevere i commenti violenti che leggo suo social”. Ai microfoni di iNews24, l’avvocato di Andrea Serrani, Roberto Sabbatini, parla a nome del suo assistito, che è accusato di aver molestato la giornalista sportiva ventisettenne, durante il collegamento fuori dallo stadio al termine della partita Empoli-Fiorentina.

Serrani, a detta dell’avvocato, sui social è stato definito “violentatore”, “stupratore”: “Credo che sia eccessivo. Non intendo minimizzare. Al contrario credo che abbia commesso un grave errore, ma non al punto di giustificare questa violenza. Leggo commenti più gravi del gesto in sé”.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine e come sembra dal video, Serrani, passando alle spalle di Greta, le avrebbe toccato il sedere. “Il mio cliente è pienamente consapevole di quello che ha fatto e sta chiedendo scusa in ogni circostanza alla dottoressa Greta Beccaglia. Si è pentito del suo gesto”.

“Non c’è una spiegazione” del perché Serrani l’abbia fatto

Secondo Sabbatini, “non c’è una spiegazione”, del perché il suo assistito l’abbia fatto, ma la giornalista in alcune interviste ha fatto sapere di non aver intenzione di scusare l’uomo, imprenditore di professione, con una compagna e una figlia. “Abbiamo cercato di contattarla già domenica 28 novembre, prima che esplodesse questa bomba mediatica – spiega l’avvocato – quando ho ricevuto l’incarico dal mio assistito. Ho contattato Toscana Tv e via mail anche la dottoressa Beccaglia, per veicolare le scuse. Ad oggi non ho ancora ricevuto alcun riscontro, e la capisco”.

La famiglia di Serrani, racconta Sabbatini, ha chiesto conto del gesto dell’uomo: “Ha commesso un grave errore e anche la sua famiglia ovviamente ha chiesto conto di questo”. Dal punto di vista della legge, afferma l’avvocato, “attenderemo eventuali comunicazioni dalla Procura e speriamo che questo clamore mediatico prima o poi si spenga. Basta aprire qualsiasi social per rendersi conto del linciaggio mediatico che sta subendo Serrani, che credo sia eccessivo”.

Greta Beccaglia sta ricevendo la solidarietà da moltissimi colleghi giornalisti, politici, personaggi famosi e cittadini: “È ovvio che nel sentire popolare ci sia una maggiore sensibilità a questo tema, che è giustissimo, ci mancherebbe altro – dice l’avvocato – Siamo tutti sulla stessa linea. Dico solo che deve esserci una scala anche nella gravità dei fatti”. E infine, si rivolge alla giornalista: “Noi esprimiamo la massima solidarietà alla dottoressa Beccaglia, che è l’unica vittima di questa situazione”.