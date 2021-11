Sanremo 2022, scelta definitiva della Rai: la nota ufficiale

Una nota ufficiale rilasciata dalla Rai comunica ai telespettatori al prima scelta definitiva su Sanremo 2022: Amadeus ha deciso!

Si avvicina il Festival di Sanremo 2022, con la sfida tra i Giovani cantautori che aprirà ufficialmente la competizione canora. Infatti Sanremo Giovani andrà in onda dal prossimo 15 dicembre, in quell’occasione saranno scelti anche due vincitori che parteciperanno alla gara dei Big, con Amadeus che finalmente potrà annunciare i 22 finalisti. Nell’attesa di sapere gli artisti in gara, la Rai ha comunicato quando termineranno le le cinque serate del Festival.

Infatti a dare la comunicazione ai telespettatori ci ha pensato Rai Pubblicità per la raccolta relativa al prossimo Festival. Inoltre il documento pubblicato ripercorre anche numeri e percentuali, ascolti e l’interesse da parte delle diverse fasce anagrafiche e quindi anche l’orario di inizio e di fine delle cinque serate del Festival di Sanremo. Andiamo quindi a vedere gli orari di apertura e chiusura del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2022, quando finiscono le serate del Festival: l’annuncio

Tutte le cinque serate di Sanremo 2022, che andranno in scena dall’1 al 5 febbraio 2022 saranno precedute da un’anterprima che andrà in onda dalle 20.30 alle 20.45. Mentre invece l’inizio di ogni serata del Festival è previsto a partire dalle ore 20.50, mentre la durata delle singole serate sarà variabile. Secondo il comunicato di Rai Pubblicità, le prime quattro serate finiranno all’1:20. Mentre invece la Finale si prolungherà almeno fino alle 02:00.

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il parere di Amadeus sulle quote rosa. Infatti il presentatore ha risposto alla proposta della Fimi, che chiedeva una competizione fatta dal 50% di concorrenti uomini ed il 50% di cantanti donne. Lo showman ha fermato tutto affermando: “Non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell’artista. Sarebbe un grave errore. Io scelgo la canzone in base alla bellezza della canzone“. Il presentatore ha poi chiesto all’industria musicale di iniziare a cambiare dall’interno, visto che i vertici delle grandi etichette e delle associazioni sono tutti uomini.