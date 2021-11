Oggi è una delle conduttrici più amate e tra le regine della tv: la riconoscete? – FOTO

Quella bambina nella foto oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico. In pochi l’hanno riconosciuta a una prima occhiata.

La bambina nella foto è nata a Legnano il 6 dicembre 1963. Il suo esordio in televisione avviene quando lei era ancora giovanissima. Correva l’anno 1985 e lei iniziò a farsi strada come annunciatrice a Telereporter. Il salto avviene negli anni tra il 1989 e il 1995, quando conduce Dribbling su Rai 2 insieme a Gianfranco De Laurentiis.

Dal 1990 al 1996 conduce Domenica Sprint sempre insieme a Gianfranco De Laurentiis e Giorgio Martino fino al 1996. Nel 1997 anno ha lasciato la trasmissione, venendo poi sostituita da Andrea Fusco, per condurre in prima serata, su Rai 1, il Premio Regia Televisiva in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Ad affiancarla in quell’avventura vi erano due volti noti della televisione: Daniele Piombi e Federica Panicucci.

Oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico: la riconoscete?

Dopo una breve esperienza a Mediaset decide di tornare in Rai. Era l’anno 2000, nello specifico il mese di ottobre, quando da Rai 1 le venne affidata la conduzione del programma gastronomico La prova del cuoco che, visto il grande successo ottenuto, divenne la trasmissione del mezzogiorno della Rai. Oggi è ancora al timone di un programma gastronomico in onda su Rai 1 ed è È sempre Mezzogiorno. Come avrete sicuramente capito, la ragazza nella foto è Antonella Clerici.