WhatsApp, vi rubano l’account: fate attenzione a questo messaggio

Spunta su WhatsApp un nuovo pericolo per tutti gli utenti. Infatti un messaggio rischia di rubarvi l’account: come difendersi dalla truffa.

Non sono pochi i pericoli in cui incorrono gli utenti su WhatsApp. Infatti nonostante l’applicazione di messaggistica istantanea sia protetta con la crittografia end-to-end, sono sempre tantissimi i malintenzionati che riescono a raggiungerci. Adesso proprio gli hacker hanno un nuovo metodo per rubare gli account. Infatti un messaggio sta mettendo in pericolo milioni di profili. Questo trucco è nato utilizzando WhatsAppWeb. Infatti per accedere alla versione desktop c’è bisogno di un codice di verifica, che se finito nelle mani sbagliate potrebbe farvi perdere l’account.

Per questo motivo la Polizia di Stato ha voluto rilasciare un messaggio sulla propria pagina Facebook. Infatti le Fiamme Oro avvisano gli utenti scrivendo: “Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone è necessario inserire un codice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica“.

La polizia così conclude mettendo in guardia i cittadini: “L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà“. Per questo motivo bisogna fare attenzione per non rischiare di regalare dati sensibili a dei cyber-criminali.

WhatsApp, adesso si potrà dettare un messaggio: come fare

Ormai quasi tutte le persone al mondo utilizzano WhatsApp ogni giorno, con l’applicazione che permette a tutti di messaggiare e chiamare gratuitamente. Inoltre il suo utilizzo diventa sempre più essenziale per la vita di tutti i giorni. Gli utenti, ogni giorno, trovano sempre più metodi per semplificare l’uso del colosso di Menlo Park. Ad esempio è spuntato un trucco per scrivere i messaggi di testo dettandoli al sintetizzatore vocale.

Infatti tutta l’utenza per dettare un messaggio scritto può utilizzare il sintetizzatore installato automaticamente all’interno dello smartphone. Basterà quindi dire al cellulare: “Ok Google“. Successivamente poi dovrete aggiungere: “Invia un messaggio WhatsApp a…” ed infine procedere dettando il messaggio da inviare a quella persona. In alternativa potrete utilizzare l’applicazione ‘Voice To Text‘, gratuita sia per App Store che per Play Store.