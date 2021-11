Mara Venier, nuovo aggiornamento dopo l’incidente: come sta adesso

Incidente per Mara Venier che è andata in ospedale dopo un incidente. Andiamo a vedere come sta adesso la conduttrice di ‘Domanica In’.

Mara Venier è stata vittima di un brutto imprevisto durante la puntata di ieri di ‘Domenica In’. Infatti dopo un incidente, Pierpaolo Petrelli è stato costretto a prendere il timone del programma per qualche minuto. Subito dopo la conduttrice poi è tornata in scena per intervistare Memo Remigi. Per il dolore ‘Zia Mara‘ ha deciso di interrompere in anticipo la trasmissione dando la linea a Francesca Fialdini.

La conduttrice di ‘Domenica In‘ ha poi rassicurato i fan dichiarando: “Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sò caduta di faccia con gli occhiali. L’unica cosa non mi sento di continuare, però sto bene“. La Venier ha poi continuato: “Va avanti Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare. C’ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l’intervista“.

Mara Venier in ospedale dopo l’incidente: “Sto bene, ho solo un bernoccolo”

“Io non mollo. Me devono abbattere!” Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

A riportare le prime indiscrezioni sulle condizioni di Mara Venier ci ha pensato FanPage. Infatti dopo la diretta, Mara Venier sarebbe finita in ospedale, chiudendo la trasmissione con 15 minuti d’anticipo. Inoltre come si legge sul portale: “La conduttrice è stata immediatamente trasportata in ospedale per un controllo medico. È stato un momento molto difficile ma che, al tempo stesso, ha dimostrato la grande professionalità e la disponibilità, la passione che Mara Venier mette da sempre nel suo lavoro“.

Poco dopo il breve ricovero, Mara ha cercato di tranquillizzare i propri telespettatori postando una foto su Instagram. Infatti la conduttrice si è mostrata sul letto dell’ospedale, pubblicando un selfie in cui si vede chiaramente il bernoccolo causato dalla caduta. Zia Mara sul suo profilo social ha poi comunicato: “Grazie a tutti per i messaggi. Poteva andare peggio. Adesso sto bene, un abbraccio“. Sotto al post non sono mancati ovviamente i messaggi di pronta guarigione per l’amatissima presentatrice Rai.