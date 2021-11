GF Vip 6: Alex Belli bagno bollente in piscina, succede di tutto. Pubblico a casa sconvolto, cosa succederà nella nuova diretta di lunedì?

La storia del Grande Fratello Vip insegna che nella Casa possono nascere amori e coppie. Ma insegna anche che non bisogna giocare troppo con i sentimenti, perché il pubblico a casa sa giudicare benissimo. E così Alex Belli sta scherzando con il fuoco perché la sua vicinanza con Soleil Sorgé sta diventando sempre più pericolosa.

Succede infatti che dopo il clamoroso sfogo dell’attore che ha di fatto vietato alla sua compagna, Delia Duran, di farsi rivedere in studio ci sia stato un avvicinamento pericoloso. Sulla carta, Alex lo fa per evitare che la sua storia d’amore sia strumentalizzata e banalizzata da chi la sta mettendo in discussione. nella realtà però sta facendo di tutto per emettere in dubbio i suoi sentimenti.

La terza incomoda ancora una volta è Soleil Sorgé che sa benissimo come cavalcare queste situazioni e ha sempre dimostrato di non fermarsi davanti a nulla. E così, un po’ per gioco e un po’ per strategia, la sua vicinanza con Belli sta diventando sempre più pericolosa come dimostra anche uno degli ultimi video dal GF Vip 6.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier, indiscrezione sensazionale: lascia Domenica In per un nuovo programma

GF Vip 6: Alex Belli bagno bollente in piscina: cosa succederà nella prossima diretta?

Soleil e Alex continuano a dire di essere solo amici, che tra loro si è creata una bella affinità ma si fermerà tutto lì. Eppure ogni giorno di più sembrano dimostrare il contrario. Così è bastato un pigiama party e un bagno inatteso in piscina per riscaldare l’ambiente e far arrabbiare molti spettatori del reality.

Incuranti di essere ancora vestiti, i due si sono gettati in piscina e hanno cominciato una danza sensuale fatta di abbracci e toccate nei punti giusti. Alex ha preso in braccio Soleil, facendola ruotare in piscina mentre la fissava dritta negli occhi. E gli spettatori hanno capito poco dei loro discorsi perché la musica copriva in parte le voci.

Immagini che hanno visto tutti, compresa Delia Duran. Non sappiamo ancora se nella diretta del 22 novembre in prima serata su Canale 5 ci sarà anche lei, ma certo quello che ha visto non aiuta a rasserenarla.