Amici 21, Maria De Filippi è una furia: il motivo del suo sfogo – VIDEO

Nella puntata di oggi, domenica 21 novembre, Maria De Filippi si è lasciata ad un duro sfogo nei confronti degli allievi di Amici 21

Nella puntata di oggi, domenica 21 novembre, gli allievi di Amici 21 hanno fatto particolarmente innervosire la padrona di casa. Tutto è partito dalla gara che ha mandato in sfida Andrea, Simone ed LDA con quest’ultimo che ha raccolto un ‘non classificato’ da parte di Anna Pettinelli.

LEGGI ANCHE > > > Alessandro Greco, arriva la decisione definitiva: cosa farà dopo Dolce Quiz

NON PERDERTI > > > GF Vip 6: Alex Belli bagno bollente in piscina, succede di tutto – VIDEO

La professoressa di canto ha deciso di penalizzare il cantante di Rudy Zerbi perché sarebbe stato quest’ultimo, secondo lei, ad ‘imboccarlo’ per fargli fare l’esibizione al meglio.

LEGGI ANCHE > > > Al Bano, confessione dolorosa: “Ho capito cosa è successo a Ylenia”

Amici 21, lo sfogo di Maria De Filippi contro Albe e LDA

“E le palle nella vita dove le abbiamo? A casa?” MARIA NERISSIMA #Amici21 pic.twitter.com/NLkj2TMmca — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 21, 2021

Albe, cantante di Anna Pettinelli, ha detto alla sua docente di non aver gradito il suo atteggiamento nei confronti di LDA nel momento della sfida. Al termine della puntata, poi, ha deciso di mettersi lui in sfida anziché mandare il suo compagno d’avventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Amici 21, amato protagonista confessa: “Desideriamo un altro figlio”

È a questo punto che Maria De Filippi ha usato il suo microfono per far ragionare i ragazzi che stavano prendendo una decisione scellerata. Rivolgendosi ad Albe ed LDA ha ammesso: “Dunque tu stai dicendo che la tua insegnante sbaglia, le stai dicendo in faccia: “Guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte. E al posto di LDA vado io in sfida’. E tu LDA, non dici nulla? Ma le palle nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare”.