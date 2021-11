GF Vip 6, un concorrente scoppia a piangere all’improvviso: il motivo è assurdo

GF Vip, un concorrente scoppia a piangere all’improvviso: il motivo è assurdo. Quello che è successo non è piaciuto a molti fan

Dopo la diretta di ieri sera qualche concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto delle difficoltà emotive. Ognuno a modo suo inizia a soffrire la lunga reclusione nella Casa, per alcuni arrivata oltre i due mesi. Tra questi c’è senza dubbio Miriana Trevisan, che in concomitanza con la nomination è scoppiata in lacrime, quasi improvvisamente. La tensione per la possibile eliminazione e una presunta cristi emotiva erano le prime spiegazioni venute in mente agli altri inquilini, ma sotto c’era anche qualcos’altro. La prima ad andare a consolare l’ex ballerina di ‘Non è la Rai‘ è stata Soleil Sorge, con la quale Miriana si è confessata, spiegando veramente cosa stava provando.

GF Vip 6, Miriana Trevisan scoppia a piangere: si è commossa all’improvviso

La Trevisan ha confidato: “Sono semplicemente felice per vedere tutti così contenti. Mi sono emozionata, le mie sono lacrime di gioia”. L’empatia del momento ha coinvolto a sua volta anche Soleil Sorge, messasi a piangere al fianco dell’amica. Parlando con lei ha rivelato: “La tua sensibilità mi ha fatto venire le lacrime”.

La cosa è stata apprezzata dalla diretta interessata che ha risposto prontamente: “Grazie davvero”. In realtà forse anche qualcos’altro oltre alla felicità degli altri concorrenti ha toccato le corde interne dell’animo di Miriana Trevisan. Poco prima, infatti, la showgirl stava parlando della sua adolescenza. In riferimento proprio allo storico programma ‘Non è la Rai’ ha sottolineato: “Io a causa della Tv non ho vissuto la mia adolescenza”. A quel punto Davide Silvestri, sempre molto vicino a lei, ha subito fatto una battuta per cercare di strapparle un sorriso: “Ah ecco perchè sei così!”. Missione compiuta e umore risollevato.