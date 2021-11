Charlene di Monaco, preoccupazione per la sua salute: cosa succede

Ancora grande preoccupazione per lo stato di salute della principessa Charlene di Monaco: è di nuovo ricoverata

Lo stato di salute della principessa Charlene di Monaco continua a tenere tutti con il fiato sospeso. L’ex nuotatrice è rientrata questo mese nel Principato dopo oltre otto d’esilio in Sudafrica. Come riferito dal principe Alberto, però, Charlene sarebbe nuovamente ricoverata in una struttura medica.

Per questo motivo, infatti, la principessa non ha potuto presenziare alla Festa Nazionale del Paese del 19 novembre. Per la 43enne i problemi sono cominciati nel suo Paese natale dove oltre otto mesi fa era giunta per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti.

Nel corso della sua permanenza in Sudafrica, Charlene si è dovuta sottoporre ad un intervento alla bocca che le avrebbe provocato un’infezione: da qui una serie di altre operazioni che le hanno impedito di tornare nel Principato di Monaco. Ma la zavorra per l’ex nuotatrice non è finita.

Charlene di Monaco nuovamente ricoverata: come sta

Charlene è tornata dal Sudafrica i primi del mese. Ma come ha comunicato suo marito Alberto ai microfoni di People, la principessa ancora non si sarebbe ripresa del tutto. Difatti la 43enne è ricoverata presso un centro di riabilitazione fuori Monaco: “Ancora non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. E’ esausta fisicamente e moralmente“.

Il principe ha inoltre aggiunto che con molta probabilità Charlene resterà nella struttura ospedaliera per alcune settimane. Infine, il 63enne ha voluto ancora una volta sottolineato che i problemi dell’ex nuotatrice non riguardano il loro matrimonio: “Tutto ciò non ha niente a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro”.