Amici 21, LDA perde le staffe: accesissimo scontro in casetta – VIDEO

Le faccende domestiche ad Amici 21 sono diventate un tasto dolente per gli allievi del talent show: LDA arriva allo scontro

Le faccende domestiche ad Amici 21 ormai sono diventare un tasto dolente per i concorrenti del talent show. Dopo il richiamo disciplinare cantanti e ballerini cercano di essere più attenti, soprattutto, si controllano a vicenda affinché i turni vengano rispettati. Nel daytime odierno, infatti, abbiamo visto Nicol svegliare LDA per svolgere le pulizie.

La reazione del cantante, però, ha sorpreso tutti. Il figlio di Gigi D’Alessio ha detto che era nel pieno del sonno ed ha chiesto a Nicol di essere più gentile la prossima volta. Dopo la strigliata alla giovane 21enne, LDA ne ha avute da ridire anche a Serena e Albe: i due il giorno prima non hanno pulito il pavimento nonostante fossero di turno.

LDA infuriato ad amici 21, la lite con Serena: “Mi fai la faccia schifata, è ovvio che mi innervosisco”

Il risveglio traumatico ha segnato LDA per il resto della giornata. Il giovane cantante era di turno per le pulizie in casetta quando ha notato che Serena e Albe, di turno nella serata precedente, non avevano pulito il pavimento. Il figlio di Gigi D’Alessio ha deciso così di parlare direttamente con l’allieva ballerina di Amici 21. La risposta ed il tono della ragazza, però, ha fatto infuriare ulteriormente il cantante: “Cosa vuoi da me?”.

A questo punto Luca ha sbottato: “Non mi parlare così. Se mi fai ‘ste facce da diva mi fai innervosire ancora di più”. Di tutta riposta Serena, per dare il tempo di pacare i toni, lo ha invitato a stare zitto e a rimandare la discussione. Ma LDA ha inveito nuovamente sulla ragazza: “Se tu mi dici stai zitto, parliamo domani, e mi fai la faccia schifata è ovvio che mi fai innervosire ancora di più”.

La ballerina però ha negato di aver fatto strane espressioni, ma a sbugiardarla c’ha pensato Alex. Il ragazzo ha confermando di averle notare anche lui. Serena ha poi chiesto scusa sottolineato però che spesso è lei a fare le pulizie anche al posto degli altri. Questa la risposta di Luca: “Sempre tu pulisci? Che peccato che non ti danno ancora il mensile”.