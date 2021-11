Omicidio Nadia Cella, l’audio di una testimone che parla dell’indagata: “L’ho vista tutta sporca”

È uno dei cold case ancora aperti della storia italiana, che ora potrebbe essere giunto a un punto di svolta: l'omicidio di Nadia Cella, avvenuto a Chiavari - provincia di Genova - il 6 maggio del 1996 nel studio del commercialista Marco Soracco, in via Marsala. La procura di Genova ha infatti autorizzato la squadra mobile a diffondere l'audio di una telefonata giunta alla polizia circa tre mesi dopo il delitto. Una donna anziana riferisce di aver visto Annalucia Cecere, indagata per l'omicidio di Nadia Cella, uscire quella mattina dallo studio di Soracco e andar via col motorino. "L'ho vista che era sporca e ha infilato tutto nel motorino io l'ho salutata e non mi ha guardato. E' stato dico la verità 15 giorni fa, l'ho incontrata nel caruggio che andava alla posta non mi ha nemmeno guardato. E' scivolata di là." La posizione di Cecere era stata archiviata due settimane dopo l'omicidio. Solo 25 anni dopo l'inchiesta sarebbe stata riaperta, con la donna che ora risulta nuovamente indagata. Gli inquirenti hanno diffuso l'audio sperando di poter risalire a qualcuno che riconosca la voce dell'autrice della telefonata.