Bullismo a Scampia: deridono un ragazzo disabile, lo fanno chiudere in un cassonetto e lo filmano

Immagini terribili quelle che provengono da Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli. Due ragazzi su un motorino umiliano un giovane disabile. Lo costringono a rincorrerli, a buttarsi per terra, persino a rinchiudersi in un cassonetto, in cambio di qualche Euro. La scena è filmata dagli stessi autori dell'atto di bullismo ed è stata denunciata dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli. L'autore "voleva fare più follower e visualizzazioni su una piattaforma social." Il video è stato poi rimosso e il profilo del ventenne cancellato.