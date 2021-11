GF Vip 6, durissimo attacco a Manuel Bortuzzo – VIDEO

Manuel Bortuzzo sta ricevendo pesanti critiche per il suo comportamento nei confronti della principessa Lulù Hailé Selassié. Questa volta, però, due personaggi molto importanti hanno preso posizione su un tema molto delicato.

Il comportamento di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù è difficile da capire per molti. C’è chi lo giustifica sostenendo che i continui pedinamenti di lei lo portino all’esasperazione. C’è anche chi, però, non può fare a meno di notare dei suoi alti e bassi nell’umore, e del modo in cui si avvicini a Lulù per poi allontanarla bruscamente.

Durante un paio di dirette del GF Vip 6, il conduttore Alfonso Signorini se l’è presa con Lulù, che è evidentemente molto innamorata e non riesce a distaccarsi. La principessa etiope sembra avere anche un carattere insicuro e problematico, che forse riversa nel suo rapporto con il cibo e nell’ossessione di dover stare sempre insieme all’ex nuotatore.

GF Vip 6, le critiche a Manuel Bortuzzo: “Deve accettarsi”

La campionessa di atletica paralimpica Monica Contraffatto ha voluto dire la sua riguardo al comportamento di Manuel Bortuzzo, allungando l’elenco delle critiche ricevute dal concorrente del GF Vip 6. Monica, però, riesce a cogliere un dettaglio importante grazie alla sua sensibilità: Manuel si fa perdonare sempre i suoi comportamenti in quanto disabile.

Invita dunque tutti a trattarlo da persona normale, senza fargli sconti. Anche l’influencer Simone Pedersoli, affetto da SMA ed autore del libro “La felicità ha le ruote”, ha delle critiche per Manuel Bortuzzo. Deve imparare ad accettare la sua situazione: non è vero che al massimo potrà essere sereno, deve aspirare alla felicità!

Ecco il messaggio di Monica Contraffatto per Manuel Bortuzzo:

Questo, invece, il punto di vista di Simone Pedersoli sul comportamento di Manuel Bortuzzo. Ha colpito nel segno?

Per chi non l’avesse ancora visto, questo è il filmato che più ha fatto discutere riguardo il rapporto fra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié: