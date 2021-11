Calciomercato Juventus, Allegri accontentato: il primo colpo per gennaio è a un passo dalla definizione. I bianconeri rinforzeranno il centrocampo

La pausa per gli impegni delle nazionali sta servendo ad Allegri per mettere a punto la squadra. Il successo contro la Fiorentina ha da un lato rassicurato gli animi grazie ai pesantissimi tre punti arrivati nel finale con il gol di Cuadrado, dall’altro ha confermato le difficoltà palesi di un gruppo non ancora completo. A centrocampo è inevitabile come manchi qualcosa in termini di qualità e fisicità. Il solo Locatelli, arrivato in estate dal Sassuolo, non può bastare nell’invertire una tendenza che dura ormai da un paio d’anni. Il ds Cherubini sta già lavorando al mercato di gennaio, sempre tenendo d’occhio i conti. Per il reparto nevralgico i nomi sul taccuino sono essenzialmente tre.

Il primo è quello di Denis Zakaria, messosi in mostra anche ieri con la Svizzera contro l’Italia all’Olimpico. La lista delle pretendenti si allunga di giorno in giorno e, dopo la Roma, ci sono ora anche diversi club inglesi che tentano il ‘Gladbach.

Calciomercato Juventus, Allegri accontentato: Kamara primo colpo per gennaio

Proprio per questo alla Continassa si cerca di valutare altri profili. Quello di Tchouamenì resta sempre il favorito. Il 21enne del Monaco è un perfetto mix di fisicità e tecnica, in grado di ricoprire sia il ruolo del classico mediano davanti alla difesa, sia quello di mezzala. Il problema è che il club francese non scende dalla valutazione di 60 milioni di euro, rendendo (specie a gennaio) ogni discorso davvero superfluo. Il terzo nome della lista, quello che è balzato in cima nelle ultime ore, è quello di Boubacar Kamara, classe ’99 dell’Olympique Marsiglia. Il giocatore di origine senegalese è uno dei punti di forza della Francia Under 21 e si sta ritagliando uno spazio importante in Ligue 1. Il contratto in scadenza a giugno 2022 lo rende sicuramente più abbordabile e a gennaio può partire per una cifra intorno ai 10 milioni. Dotato di un buon fisico (184 cm di altezza), ha un grande dinamismo e sa recuperare un’infinità di palloni durante il match. Quel mediano necessario a liberare Locatelli da compiti prettamente difensivi. I contatti con l’agente proseguono anche in queste ore (come si legge sul Corriere dello Sport) e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Kamara può essere il primo colpo per Allegri.