Sky, cancellati 7 canali dalla piattaforma televisiva: i dettagli

La piattaforma televisiva Sky a partire dal prossimo 7 gennaio spegnerà 7 canali: resteranno ancora su Mediaset Infinity: i dettagli

Dopo 17 anni di collaborazione con il brand Premium di Mediaset, come scrive Italia Oggi, a partire dal prossimo 7 gennaio 2022 Sky spegnerà 7 canali: tre di serie Tv ‘Premium Crime’, ‘Action’ e ‘Stories’ più quattro di film ‘Premium Cinema 1’, ‘Cinema 2’, ‘Cinema 1+24’ e ‘Cinema 3’.

Per Sky doveva essere una sfida alla crescita nel settore pay con l’esclusiva sulle partite della UEFA Champions League. Ma la vera Mediaset Premium per molti è sparita con la chiusura dei canali Premium Calcio e Premium Sport nonché con la rinuncia da parte del Biscione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, annuncio ufficiale: sarà la prima volta nella storia del programma

Sky spegne 7 canali in Tv: resteranno sull’app Mediaset Infinity

Fino al mese di maggio 2019 Premium era rimasta sul DTT come offerta pay per poi chiudere l’attività in vita a partire dall’1 giugno. Quanto ai canali di serie tv e cinema targati Premium, a differenza dei canali Premium Calcio e Premium Sport, avevano continuato la propria attività sulla piattaforma Sky.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> LOL 2 – Chi ride è fuori, il cast ufficiale: grande sorpresa!