GF Vip, una delle attrici più amate dagli italiani pronta a entrare: la conferma manda in visibilio i telespettatori

Una delle attrici più amate in assoluto dal pubblico italiano ha aperto alla possibilità di approdare al Grande Fratello. Come da sua stessa ammissione, più volte in passato le era stato chiesto di entrare nella casa più spiata d’Italia, ma lei ha sempre risposto che in quel momento non era disponibile.

Adesso che suo figlio ha 11 anni, Manuela Arcuri non esclude di potersi dedicare un po’ di più alla sua carriera di attrice, e magari partecipare anche ad un reality come il GF Vip. Altri programmi, come L’Isola dei Famosi, li esclude proprio. Le privazioni a cui si andrebbe incontro sarebbero per lei del tutto insopportabili.

GF Vip, Manuela Arcuri ritorna… Non solo come attrice

Manuela Arcuri ha raccontato nel corso dell’intervista a Chi Magazine di essere orgogliosa di essere stata mamma a tempo pieno. Si definisce molto all’antica, ed è contenta di non essersi persa nulla di suo figlio. L’attrice ha inoltre raccontato di aver preso parte al format Tv Ci penso io, oltre ad aver ricevuto un premio durante il Festival di Venezia.

Le novità più dolci per Manuela Arcuri, però, arrivano dal privato. Da oltre 11 anni l’attrice fa coppia fissa con l’imprenditore Giovanni di Gianfrancesco, che le ha chiesto la mano. Inutile dire che è felicissima ed è già immersa nei preparativi. Per la coppia si tratta delle prime nozze in Italia, ma anni fa avevano già celebrato il matrimonio civile a Las Vegas.