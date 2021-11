Cristiano Ronaldo, addio immediato al Manchester United: c’è una nuova squadra nel futuro del campione portoghese

La sua avventura al Manchester United potrebbe durare meno di quanto previsto. Cristiano Ronaldo è stato il grande colpo del mercato estivo insieme a Leo Messi. Il portoghese ha lasciato la Juventus dopo un tira e molla durato diversi mesi e proprio a fine agosto ha deciso di tornare in Inghilterra. I ‘Red Evils’ sono il suo primo amore e lo hanno riaccolto a braccia aperte all’Old Trafford. Finora il rendimento dal punto di vista tecnico è indiscutibile. In 12 apparizioni stagionali il campione di Madeira ha messo a segno ben 9 reti, 5 delle quali in 4 gare di Champions League. Contro il Tottenham quella più bella, con un destro al volo da posizione estremamente defilata. La vittoria esterna contro gli Spurs, così come il pareggio in extremis con l’Atalanta (doppietta di CR7) sembravano aver risollevato le sorti di Solskjaer. Il tecnico norvegese è sempre sulla graticola per gli scadenti risultati arrivati sin ora. La campagna acquisti dei Glazer è stata piuttosto ingente, con 125 milioni investiti per i cartellini di Jadon Sancho (80) e Varane (40).

Cristiano Ronaldo, addio immediato al Manchester United: tutta colpa di una clausola

Proprio Ronaldo doveva essere la ciliegina sulla torta per tornare a puntare in alto, ma l’ultima sconfitta casalinga nel derby con il Manchester City, rischia di aver scritto la parola fine al progetto Solskjaer. Lo United è attualmente sesto in classifica a meno 9 dalla capolista Chelsea. La zona Champions dista ben 5 punti (Liverpool a 22 contro i 17 dei Red Evils) e il livello espresso non fa ben sperare. Non partecipare alla massima competizione europea potrebbe avere anche un’ulteriore controindicazione, legata al futuro di CR7. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, esisterebbe una clausola sul contratto del portoghese che gli permetterebbe di liberarsi a zero qualora il Manchester non fosse tra le prime 4. Questo apre scenari davvero interessanti in vista del prossimo mercato, con diverse squadre potenzialmente interessate al fuoriclasse ex Juve. Il Psg sogna già l’accoppiata con Messi.