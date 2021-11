Barbara D’Urso, sorpresa per il futuro: condurrà un noto reality show!

Barbara D’Urso, altro che addio a Mediaset: la conduttrice partenopea è stata accostata nelle ultime ore ad un noto reality show

Una vera e propria bomba quella sganciata da NuovoTV che vedrebbe Barbara D’Urso alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Sicuramente la conduttrice partenopea non si troverebbe in difficoltà al timone del reality show: pur non avendo mai condotto questo, nello specifico, è stata 2 anni al comando del Grande Fratello ottenendo grandi risultati per Mediaset.

Qualora l’indiscrezione dovesse verificarsi, si metterebbero a tacere anche tutte quelle voci che vedono la D’Urso e Mediaset distanti: negli ultimi mesi, infatti, si è parlato di crisi e di rapporti freddati da entrambe le parti.

Barbara D’Urso all’Isola dei Famosi e Ilary Blasi?

Soltanto qualche settimana fa, Maurizio Costanzo era certo che L’Isola dei Famosi sarebbe stato condotto da Ilary Blasi per il secondo anno di seguito. Nonostante i risultati non proprio entusiasmanti del reality show, l’autore e giornalista non aveva dubbi: “Dubito che Canale 5 le tolga L’Isola dei Famosi, che sotto la sua conduzione mi pare sia andata bene. Probabilmente glielo riaffilerà. Una professionista che sa il fatto suo, conosce di sé pregi e difetti”.

Una poltrona per due o la decisione ai vertici c’è già? Le indiscrezioni lanciate da NuovoTV parlano di un cambio di rotta verso una conduttrice esperta ed autoritaria che sappia gestire le dinamiche tra i naufraghi e che allo stesso tempo porti in scena lo spettacolo che il pubblico italiano ama.