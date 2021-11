Anticipazioni Love is in the Air, incidente per l’amato personaggio: apprensione tra i fan

Le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the Air svelano di un incidente per un amato personaggio che terrà i fan col fiato sospeso

Le anticipazioni delle prossime puntate di Love is in the Air svelano che ci sarà un incidente che preoccuperà i protagonisti ed i fan della soap opera turca. Come di consueto, anche per la prossima settimana, la programmazione è prevista tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:50.

Piril, infatti, avrà un incidente e sarà trasportata in ospedale per precauzione, perché non è nulla di serio. La situazione degenera quando Engin arriva nella struttura e confonderà la sua amata con una paziente ormai morta: per fortuna, però, si tratterà soltanto di un malinteso.

Anticipazioni Love is in the Air, Selin è incinta: di chi è il bambino?

Eda dovrà far fronte ad una dolorosa scoperta: Selin è incinta, ma di chi è il bambino? La donna, ovviamente, dirà che il figlio è di Serkan, per cui Eda decide di fare un passo indietro nei confronti dell’architetto per dargli il tempo di capire cosa fare. Una sera, all’ArtLife, Serkan prende la sua decisione e chiede ad Eda di sposarlo davanti a tutti i presenti: la donna rifiuterà.

Nel frattempo, nella soap opera turca ci sarà un nuovo ingresso: Kemal (Sinan Taymin Albayrak) che aggiungerà un po’ di pepe alla trama. L’uomo, infatti, è stato il primo amore di Aymal ed il suo arrivo ad Istanbul non è affatto casuale.