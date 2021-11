Michael Schumacher, novità sorprendente sulle sue condizioni di salute: come sta oggi. Il campione tedesco è sempre assistito dalla splendida moglie Corinna

Le condizioni di salute di Michael Schumacher continuano a tenere banco nel mondo dei motori. Il suo nome è attualmente associato a quello di Lewis Hamilton che si sta giocando la vittoria dell’ottavo titolo iridato. L’inglese e il tedesco detengono il record di titoli vinti in F1, sette a testa, ma il ‘Re Nero’ potrebbe proprio staccarlo definitivamente con questo del 2021. I tifosi del ‘Kaiser‘ si sono schierati a favore di Max Verstappen, sperando che il giovane orange possa impedire il sorpasso. Il documentario realizzato da Netflix sulla vita del fenomeno di Kerpen è stato un grande successo e ha riportato alla ribalta le sue imprese sportive. Quello che è stato in grado di fare con la Ferrari non può essere cancellato, firmando una delle epopee più importanti della storia. Nel film, avallato dalla moglie Corinna e dalla sua famiglia, non si fa riferimento però a come stia effettivamente oggi Michael.

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, lutto improvviso per l’ex campione: era molto importante per lui

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, l’annuncio fa impazzire i tifosi: può accadere davvero

Michael Schumacher, novità sorprendente sulle sue condizioni di salute: le voci smentite sulla capacità di camminare

Corinna ha preferito creare una cortina di ferro intorno al marito, alzando il muro della privacy sul tema delicato della salute. Gli amici più stretti, come Jean Todt, Ross Brawn, Luca Cordero di Montezemolo o Luca Badoer, hanno sempre riportato piccoli aggiornamenti dopo le loro visite in Svizzera (e ora in Spagna). Ciò che è certo è che Schumi continua quotidianamente la sua riabilitazione, assistito da un’equipe medica di prim’ordine. E’ stata allestita una vera clinica privata a casa sua, per consentirgli di avere tutto ciò di cui ha bisogno. Uno dei temi controversi, soggetti a speculazioni, riguardava la possibilità o meno del campione di camminare. Qualche anno fa, l’avvocato Felix Damm, per conto della famiglia Schumacher, querelò la rivista tedesca ‘Bunte‘, rea di aver diffuso falsità inerenti il recupero dell’ex pilota di Formula 1. Si faceva riferimento alla possibilità di camminare, seppur assistito e di muoversi all’interno della propria abitazione. La fonte sarebbe stata un amico del sette volte campione, mai confermata. Secondo quanto riportato anche nelle ultime settimane nelle versioni ufficiali, Schumacher non è in grado di deambulare, seppur stia migliorando costantemente e non riesce a parlare. Ha però la capacità di comprendere e ascoltare quanto gli viene detto e non ha perso la grinta e la speranza nella riabilitazione. I tifosi sono tutti con lui.