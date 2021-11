Tommaso Zorzi, la decisione definitiva spiazza tutti: stupore a Mediaset. Il vincitore del GF Vip 5 ha scelto di rinunciare ad un programma

E’ stato il grande protagonista del Grande Fratello Vip 5, oltre che uno degli opinionisti di punta dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi ha conquistato un’ottima considerazione su Mediaset e anche in generale sul piccolo schermo. Il prossimo passo professionale per lui sarà ‘Drag race Italia’, che partirà dal 19 novembre sul canale Discovery Plus. Di questo e di tanto altro ha parlato al settimanale Chi. Nella chiacchierata è venuto fuori anche un particolare importante per la sua carriera. Una rinuncia che sta facendo discutere, soprattutto sui social, tra i suoi molti fan.

“Mediaset mi ha offerto un programma da condurre in prima serata su Italia1. Parlo di un progetto a lunga durata. Ma alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto l’onestà intellettuale di dire stop e fare un passo indietro”.

Questo però non impedisce a Tommaso Zorzi di ambire ad un futuro in Mediaset, considerata una seconda casa per lui.

A Cologno Monzese ha già avuto modo di condurre la scorsa stagione ‘Punto Z’, una fascia quotidiana su Italia 1 che non ha raccolto gli ascolti sperati.

“Sono stato io a voler interrompere, non solo la striscia quotidiana, ma tutto e forse me ne pento. Ho dato adito ai miei detrattori di poter scrivere contro di me”. Una considerazione amara dettata dal fatto di non amare particolarmente questa dipendenza totale dallo share. Poi sul nuovo progetto annuncia: “Drag race Italia è una fucina di talento e innovazione. Sarà un format che ha la capacità di raccontare in maniera straordinaria un mondo che spesso nel nostro paese viene rappresentato in modo grottesco”.