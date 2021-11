Sonia Bruganelli presto in un altro programma Mediaset: fan senza parole

Sonia Bruganelli non è solo GF Vip 6: presto la giornalista sarà presente in un altro storico programma Mediaset. Ecco di cosa si tratta e quale ruolo ricoprirà questa volta nella trasmissione.

Sonia Bruganelli non ha nascosto le sue esitazioni nell’accettare il ruolo di opinionista del GF Vip 6, che invece le sta permettendo di ritagliarsi un suo ruolo all’interno del panorama televisivo. Paolo Bonolis ha detto di lei: “Lei vede ciò che vede senza preconcetti, e lo sa esprimere molto bene senza camminare sulle uova“.

È dunque arrivata una promozione a pieni voti nel ruolo di opinionista da parte del marito, che ha mostrato in più occasioni di seguire il reality-show. Anche per questo motivo, l’esperto di gossip Parpiglia ha rivelato che non è da escludersi che Paolo Bonolis possa partecipare, anche in forma di ospite nella casa, a qualche puntata del Grande Fratello.

Sonia Bruganelli sarà in un programma storico Mediaset

Se la presenza al GF Vip 6 di Sonia Bruganelli non si discute, la giornalista sarà ospite nella prima puntata di uno dei programmi storici di Mediaset. Si tratta del Maurizio Costanzo Show. Il giornalista Davide Maggio rivela che la puntata vedrà protagonista l’attualità, ed interverranno Beppe Sala, Marco Cappato, Stefano Musazzo e Martina Panini.

Maurizio Costanzo, però, non parlerà solo di politica. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla televisione ed allo spettacolo. Oltre a Sonia Bruganelli, siederanno sulle poltroncine rosse anche la soubrette Paola Barale, il presentatore Enrico Papi, il giornalista Giuseppe Cruciani ed il professiore di Amici e giudice di Tu Si Que Vales, cioè Rudy Zerby.