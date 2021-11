GF Vip 6, volano stracci tra Belli e Montano: entra in campo Moser – FOTO

Dopo l’accesissima lite avvenuta questa mattina al GF Vip 6 tra Alex Belli e Aldo Montano, interviene Ignazio Moser: le sue parole

Sembravano essere amici nella casa del GF Vip 6 ma, questa mattina, a distanza di sette settimane dall’inizio del reality Alex Belli e Aldo Montano sono stati autori di un’accesissimo scontro. Appena per entrambi è suonata la sveglia gli animi dei due vip non hanno perso tempo a scaldarsi.

Stando alle immagini immortalate dagli occhi elettronici posizionati nella casa più spiata d’Italia, sarebbe stato proprio l’attore a provocare l’ex schermidore italiano e campione olimpico. Se in un primo momento Montano ha cercato di mantenere la calma, subito dopo il Vaso di Pandora è esploso.

Per evitare il peggio e far si che la situazione si calmasse, è stato necessario l’intervento della Trevisan che si è vista costretta a portare fuori in giardino Aldo Montano. Questo ultimo ha accusato Alex Belli di essere falso. In queste ore sui social, in difesa di Montano, è entrato a gamba tesa Ignazio Moser.

Ignazio Moser entra in campo dopo la lite avvenuta nella casa del GF Vip 6 tra Alex Belli e Aldo Montano: “Orgoglioso di essere tuo amico”

Non è stata una mattinata felice nella casa del GF Vip 6. Suonata la sveglia Alex Belli e Aldo Montano sono stati autori di un accesissima discussione. Per evitare il peggio Miriana Trevisan ha dovuto trascinare fuori con se il campione olimpico. Ma proprio quando la situazione sembrava che si fosse calmata, la discussione ha avuto un seguito anche nel giardino.

Ad intervenire in difesa di Montano, il ciclista Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez in queste ore ha pubblicato una Insta Stories dedicata al gieffino: “Orgoglioso di essere tuo amico, tutto quello che hai dimostrato nella tua carriera sportiva, lo hai confermato nella tua vita privata e lavorativa!”, ha scritto Ignazio. Infine, un applauso all’uomo che è: “Bravo Aldo.. campione di vita!”.