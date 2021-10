Lacrime e preoccupazione alle stelle al GF Vip 6. Infortunio davanti alle telecamere per uno dei concorrenti.

Francesca Cipriani è il simbolo del GF Vip 6. La showgirl è innamoratissima di Alessandro Rossi e tutti lo hanno potuto constatare nelle scorse puntate del GF Vip 6 quando la showgirl ha rivisto il suo fidanzato dopo tanto tempo di distacco. Lacrime, gioia e anche bodyguard. Questi ultimi impiegati dal programma il possibile “assalto” di Francesca ad Alessandro.

Insomma tanto ma tanto amore che fa gola a tutti gli haters della Cipriani la quale, fino a qualche anno fa, ossia prima di incontrare l’amore della sua vita, non stava passando un bel periodo. “Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa. Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo”, ha raccontato alle coinquiline, le stesse che l’hanno aiutata quando ha chiesto soccorso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid, Franco D’Urso a iNews24: “Vaccini venduti come unica salvezza e terapie domiciliari ridicolizzate”

GF Vip 6, lacrime e preoccupazione alle stelle: infortunio davanti alle telecamere

“Ragazzi, aiutatemi, vi prego!”, gridava Francesca Cipriani quasi in lacrime per il dolore. Le donne della Casa hanno subito accolto la richiesta di soccorso e una volta davanti l’hanno trovata piegata sulle ginocchia con la mano sinistra portata all’altezza dei lombi, indicando la fonte del male percepito.

C’è chi ha suggerito di farla sedere sul divano, ma anche chi ha precisato che sarebbe stato meglio se l’avesse fatto lei da sola, in autonomia, per evitare di peggiorare il problema con spostamenti bruschi. La Cipriani, sconsolata, ha affermato: “Me ne capita una dietro l’altra”.