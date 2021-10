Domenica In, Mara Venier gelata: “Non vengo più”. Cos’è successo

In diretta a Domenica In, Mara Venier è rimasta a bocca aperta dopo l’esclamazione di un ospite in studio

Oggi, domenica 31 ottobre, è andata in onda una nuova puntata -seppure particolare- di Domenica In. Il salottino di Mara Venier, infatti, ha subito una riduzione d’orario dovuta al G20. Ciononostante, la regina della domenica ha portato avanti la trasmissione arricchita di tanti ospiti, seppur in tempo ristretto.

Gli ospiti della puntata sono: Marco Giallini, Memo Remigi, Fabio Galante, Ivan Zazzaroni, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi, Alba Parietti e Gabriele Muccino.

Domenica In, Ivan Zazzaroni fredda Mara Venier

Lungo l’intervista a Domenica In, il giudice di Ballando Con Le Stelle ha detto alla padrona di casa Mara Venier: “Se fai vedere il mio jive a Ballando non vengo più. Saltavo come un deficiente e mi era pure saltato il microfono”. Ivan Zazzaroni ha sperato fino alla fine che la sua cara zia Mara non mandasse in diretta il video incriminato, ma con la sua travolgente simpatia è riuscita a convincere il collega.

Cogliendo l’occasione di Ivan Zazzaroni come “direttore, oltre che giudice”, Mara Venier ha fatto una battuta in diretta che ha suscitato clamore: “Per fortuna non ho bisogno di nulla, sono prossima alla pensione io”. Mara Venier è pronta per appendere il suo charme al chiodo ed uscire dai riflettori?