Il presidente Joe Biden in visita da Papa Francesco: l’arrivo in Vaticano

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden arriva in Vaticano, a piazza San Pietro, dove verrà ricevuto da Papa Francesco. È il secondo presidente cattolico degli USA, dopo John F. Kennedy, a recarsi in vista presso la Santa Sede. Sebbene non sia questa la prima volta che Biden e Papa Francesco si incontrano, bensì la quarta. Nelle prime tre Biden era vicepresidente durante il mandato di Barack Obama. I temi sul tavolo sono molti, tra cui cambiamento climatico e relazioni internazionali con Cina e Russia.